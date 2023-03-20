Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 1.90.

В этом матче не так просто найти настоящую интригу именно по итоговому результату. Команды сейчас не просто находятся в разной весовой категории, но и мотивация у них разная. «Детройт» уже смирился с тем, что плей-офф в нынешнем сезоне ему не светит. «Красные крылья» расстались с некоторыми ветеранами и уже полтора месяца почти не добывают побед. За 11 последних матчей у них девять поражений, выиграть удалось лишь в матче с «Чикаго» (4:3) и неожиданно с «Бостоном» (5:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Важно отметить, что у хозяев плохо работает оборона, которая на данном отрезке всего раз смогла не пропустить больше двух шайб за встречу. С «Флоридой», которая не просто умеет, а строит всю свою игру на активности впереди, у них будут большие проблемы. «Пантеры» по-прежнему верны себе – они не оглядываются на собственные ворота, где всегда готов геройствовать Сергей Бобровский, но оказывают мощное давление на чужие.

Нередко это сказывается отрицательно, поэтому закрепиться в первой восьмёрке на Востоке никак не получается, однако сейчас гости хороши. Они шесть матчей подряд набирают очки, проиграв только в матче с «Виннипегом» в овертайме. За это время средняя результативность «Флориды» равна четырём шайбам. Таким образом, первой ставкой возьмём победу гостей с коэффициентом 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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