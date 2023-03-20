Прогноз на третий матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 21 марта

Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.46.

«Авангард» пытается наскоком преодолеть уже вторую стадию плей-офф. С «Сибирью» получилось, да и «Металлург», как ни старался, а два матча уже проиграл. Характера «Магнитке», конечно, не занимать, в первом матче команда Ильи Воробьёва была вынуждена отыгрываться и уступила только в овертайме. Во втором смогла отыграть отставание в три шайбы, но в итоге не удержала ничейный счёт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главное, чтобы такие результаты не надломили команду, но это вряд ли. У «Магнитки» ещё есть все шансы отыграться. Они уже убедились, что с «Авангардом» можно играть и ничего суперсильного в омичах нет. Главное правильно использовать преимущество домашних матчей и выдержать стартовую агрессию омичей, которые в первом периоде любят взвинчивать темп.

Первый домашний матч для «Магнитки» — это шанс переломить неудачно складывающуюся серию. Если не сейчас, то уже, скорее всего, никогда. В прошлом году «Металлург» так же начинал серию с «Авангардом» с двух поражений, но нашёл в себе силы собраться и выиграть её. Михаилу Кравцу лучше не расслабляться. Предлагаем поставить на победу «Металлурга» за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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