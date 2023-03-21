«Торпедо» — СКА: эксперты назвали шансы команды Ларионова выиграть серию со счёта 0-3
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Вчера питерский СКА в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Уже 22 марта армейцы могут оформить путёвку в следующий раунд.
Букмекеры принимают ставки на то, что команде Игоря Ларионова удастся переломить ход серии и выиграть четыре следующих матча у СКА подряд. Вероятность такого исхода аналитики оценили коэффициентом 30.00, это примерно 3% вероятности.
Следующий матч серии пройдёт 22 марта в Нижнем Новгороде.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
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