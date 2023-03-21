Прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй».
Ставка: победа «Тампы-Бэй» с форой (-1.5) за 1.89.
«Монреаль» и «Тампа» сыграют друг с другом спустя три дня после предыдущей встречи. Матч в Тампе закончился в пользу хозяев (5:3). В отличие от своего соперника, который имел три дня отдыха, «Тампа» сыграла ещё один матч и уступила «Нью-Джерси» (2:5). В этой встрече заброшенной шайбой отметился Никита Кучеров, который достиг отметки в 100 (28+72) очков за сезон. Это уже третий такой результативный сезон у российского нападающего.
Поражение от «Нью-Джерси» стало для «Тампы» всего вторым за последние шесть матчей, а вот у «Монреаля» дела идут куда хуже – девять поражений в десяти последних матчах. Последние встречи с участием «Монреаля» выходят весьма результативными – в четырёх матчах было заброшено 44 шайбы.
В Монреале «Тампа-Бэй» в последнее время играет очень успешно. В шести из семи последних матчей «Тампы» на площадке «Канадиенс» победа осталась за гостями. В текущем сезоне «Тампа-Бэй» на голову выше своего ближайшего соперника – все три победы были одержаны с разницей минимум в две шайбы. Поставим на гостей с форой (-1.5) за 1.89.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
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