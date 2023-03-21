Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота».

Ставка: «Миннесота» не проиграет в основное время за 1.82.

Обе команды борются за победу в своих дивизионах, отставая от лидеров на одно очко. «Нью-Джерси» пережил мини-спад из трёх поражений подряд, чего не случалось с ними с декабря, и победил «Тампа-Бэй» (5:2). Впрочем, стоит учесть, что «молнии» играли два дня подряд и это могло сказаться на готовности Никиты Кучерова и компании к встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Миннесота» в предыдущий игровой день пропустила две шайбы от Александра Овечкина, но для «Уайлд» матч с «Вашингтоном» сложился удачно – 5:3. Эта победа для «Миннесоты» стала 12-й в 16 последних матчах. Команду не подкосила даже травма Кирилла Капризова. Лучший бомбардир «Миннесоты» пропустил уже пять матчей, и, как ни парадоксально, результативность матчей с участием «Уайлд» только возросла. В этих пяти встречах было заброшено 43 шайбы.

«Миннесота» для «Нью-Джерси» – крайне неудобный соперник. С 2018 по 2023 год «дьяволы» смогли выиграть лишь один из семи матчей у «дикарей». Учитывая текущую форму команд и тот кураж, который поймала «Миннесота», поставим на то, что гости как минимум не проиграют в основное время.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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