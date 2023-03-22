«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.

«Если долго мучиться, что-нибудь получится» — гласит народная мудрость. «Адмирал» с «Ак Барсом» мучились на двоих почти 74 минуты чистого времени и намучились на одну шайбу. Особый цинизм их мучениям придавала узкая даже по канадским меркам площадка «Фетисов-Арены», где бросок даже от самого борта практически не является боковым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А досужие языки в соцсетях теперь утверждают: самое страшное, что может произойти в нынешнем сезоне, это финал «Локомотив» — «Адмирал». Потому что там вообще не будут забивать.

Жаль, что такой финал маловероятен, но ведь не по вине «Адмирала», который в третьем матче всё-таки умучил казанцев. И будет умучивать в четвёртом, в чём нет ни малейших сомнений, потому что по-другому дальневосточники в принципе не играют. В течение сезона пробовали, но выходило плохо. А вот принцип «Сам не ам и другим не дам» работал и продолжает работать – пусть пока и только на своей площадке.

Итак, в четвёртом матче продолжаем ждать с точки зрения голевой насыщенности тоску смертную, то есть весьма нерезультативный матч с тоталом ниже 5.5. Что же касается результата, то автор этих строк практически уверен: укатать себя второй раз подряд «Ак Барс» не позволит. Всё-таки его игровая палитра сильно шире, чем у «Адмирала». Думаю, на этот раз гости всё-таки выскользнут из смертельных «адмиральских» объятий и смогут одержать третью победу в серии. Иначе ведь придётся ещё раз лететь на Дальний Восток. А это наилучшая мотивация для Радулова & Ко», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

На домашней арене «Вашингтона» установили трон из шайб в честь Овечкина.

Капризов рассказал, чему хотел бы научиться у партнёров по «Миннесоте».

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Науменковым.