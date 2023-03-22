«Торпедо» – СКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина 22 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.99.

«Ну, не шмогла я, не шмогла», — говорит в бородатом анекдоте старая лошадь, и эти же самые слова впору произносить хором всему «Торпедо». Но за что корить нижегородцев? Они и так сделали в нынешнем сезоне гораздо больше, чем могли, прыгнули выше, чем от них ожидалось, а заодно принесли хоккейному Нижнему такой праздник, которого там не было уже давно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё идёт к тому, что питерцы справятся за минимальное количество матчей. То есть получается, что конкретно на второй стадии мы волжан немного переоценили. Конечно, ожидалось, что совсем уж «в ноль» нижегородцы сливаться не будут, но куда более опытный СКА за два матча достаточно чётко и оперативно выявил все слабые места соперника, и шансов затянуть серию вглубь, чтобы там воспользоваться преимуществом молодости, волжанам не оставил.

«Торпедо», безусловно, с этим не согласится. Тем более что четвёртый матч тоже пройдёт в Нижнем. Стало быть, автозаводцы будут свиваться в нитку и разрываться надвое, чтобы хотя бы разок дёрнуть Питер. Но СКА, как уже было сказано выше, все болевые точки торпедовцев знает и в нужный момент на них надавит. Поэтому нас ожидает не совсем сухой, но и не слишком результативный матч с тоталом ниже 6,5. А по итогам этого матча СКА одержит четвёртую победу и, как и надлежит победителю регулярки, раньше всех остальных команд выйдет в третий этап Кубка Гагарина», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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