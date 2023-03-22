Прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА с коэффициентом 2.24

Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.24.

«Торпедо» находится на грани вылета из Кубка Гагарина. После первого раунда команде Игоря Ларионова с его по-хорошему безумным атакующим хоккеем оказалось нечего предложить лучшему клубу регулярки. Нижегородцы почти всегда стараются играть с позиции силы, в двух из трёх матчей они перебросали СКА и создали достаточно голевых моментов, но забили в этих играх всего два гола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армейцы с Невы, в свою очередь, хорошо усвоили уроки первого раунда с минским «Динамо». В первую очередь стоит отметить, что подопечные Романа Ротенберга начали не просто лучше контролировать темп игры, но и идеально распоряжаться своими возможностями у чужих ворот. В решающих стадиях атак игроки «Торпедо» попросту не поспевают за соперниками.

В «Нагорном» СКА в нынешнем сезоне осечек не допускает совсем – в третьем матче они обыграли хозяев со счётом 4:0, а в регулярном чемпионате были две победы при средней результативности в шесть шайб. В среду «Торпедо» будет стараться громко хлопнуть дверью, но санкт-петербуржцы не намерены затягивать серию. Поэтому возьмём победу СКА с коэффициентом 2.24.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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