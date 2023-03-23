Иран – Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Иран — Россия.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Сборная России отправляется в Тегеран в гости к сборной Ирана. Это будет товарищеский матч. Что мы знаем про соперника? Это участник чемпионата мира, команда, мало пропускавшая в отборе, но много пропустившая на чемпионате мира — от той же Англии получили шесть мячей. Тем не менее, у Ирана были и хорошие матчи в группе – была победа (над Уэльсом). В какой футбол сыграет сборная Ирана, предположить сложно, хотя спрогнозировать это можно. Всё-таки надёжная оборона, неплохая атака, где выделяются Тареми и Азмун. Сердар был в неплохой форме, начал играть за «Байер», но с Россией его не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наши, разумеется, сыграют по схеме 4-3-3. Возможны эксперименты от Валерия Карпина. В атаке, я так думаю, сыграет Тюкавин, который здорово выглядит в последнее время. А это всегда какой-то моментик, отскок. Костя в полном порядке, и внутри штрафной он всегда здорово чувствует моменты.

Попробую сыграть в этой встрече «обе забьют». Всё-таки в последних матчах сборная России ничего не забивала, в атаке выглядела блекло. Хоть Карпин и говорит в духе: «Ну покритикуют, и что?!», но результат всё равно важен. Съездил «Зенит» в Иран – сыграл с «Сепаханом» и ничего не забил. Хотелось бы, чтобы забила сборная. Но сомневаюсь, что наша команда сыграет против такого соперника на ноль.

«Обе забьют» мне видится весьма перспективным вариантом с точки зрения прогноза. Коэффициент – 2.0. Как говорил Александр Бубнов, «дуойка». Продано!», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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