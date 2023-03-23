«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.09.

«Авангарду» удалось сломить давно сложившуюся тенденцию, после чего он мгновенно оказался в шаге от победы в серии. Что же касается «Магнитки», то к её нынешнему сезону больше всего подходит строка Ивана Баркова: «Жил грешно и умер смешно». Весь сезон у «металлургов» оказался каким-то скомканным и несерьёзным. Они проигрывали, смеясь, отдавали практически выигранные матчи. В общем, в полной мере наиграли на то, чтобы вылететь из плей-офф с сухим счётом в серии, да ещё и от самого принципиального соперника последней четверти века.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Говорят, главным бенефициаром такого вылета «Магнитки» станет Дмитрий Квартальнов, который займёт место Ильи Воробьёва. Но это история будущего времени, а пока «Магнитка» ещё держится. Подозреваю, что в следующем матче всё закончится, а если не закончится в нём, так это лишь продлит магнитогорскую агонию. Потому что с 0-3 в серии она точно не отыграется.

Итак, ждём очередной малорезультативный матч, потому что «ястребы» будут играть по счёту, а значит, сушить всё живое. То есть тотала выше 6,5 мы не дождёмся. Думаю, снова победит «Авангард», победит в первую очередь психологически. Потому что магнитогорцы сами прекрасно понимают, что они уже «приехали», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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