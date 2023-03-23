Дания — Финляндия: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Дания — Финляндия в квалификации Евро-2024.
Ставка: сухая победа Дании за 1.75.
«От дел клубных переключаемся на матчи национальных команд. Отборочный турнир Евро-2024. В группе H явным фаворитом выглядит сборная Дании. И датчане у себя дома в Копенгагене на стадионе «Паркен» будут принимать сборную Финляндии.
Понятно, что финнам в этой группе придётся конкурировать с Казахстаном, Словенией и в какой-то степени Северной Ирландией. Но мы помним, что Дания не лучшим образом выступила на чемпионате мира, хотя отборочный цикл прошла со свистом. Очень здорово датчане выглядели и в большинстве матчей не пропускали. Дома Дания может обыграть абсолютно любого соперника, тех же французов, как это было недавно в Лиге наций (2:0).
Я думаю, что Дания – явный фаворит. Постараются датчане реабилитироваться перед своими болельщиками за не самый удачный чемпионат мира. А финны – крепкая команда, достаточно неуступчивая, но всё-таки по зубам нынешней сборной Дании.
Датчане выиграют и, скорее всего, по традиции дома не пропустят. Мой прогноз – победа Дании всухую за 1.75», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
Нигматуллин: решение Хайкина вернуться в «Будё-Глимт» правильное.
«Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана на пост главного тренера.
Глушаков: впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча.
- 23 марта 2023
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00