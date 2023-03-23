«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.20.

«На удивление армейцы весьма слабо провели первый ярославский матч. В первую очередь это, конечно, относится к защитной линии, где Рейдеборн был ни разу не Третьяк. Но ведь и защитники, надо сказать, не рвали на себе вены, помогая своему вратарю. А у «Локомотива» рвали все и всё – вот и получился такой результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это совершенно не означает, что в четвёртом матче мы увидим нечто аналогичное. От «Локомотива», безусловно, увидим, правда, с поправкой на то, что такое количество шайб забросить во второй раз подряд у них точно не получится. От пяти шайб и более ярославцы забрасывают по большим праздникам, и таких в течение всего сезона можно по пальцам пересчитать. Да и ЦСКА будет, конечно же, другим, поскольку Сергей Фёдоров, вне всякого сомнения, своим бойцам за такой результат куда следует напихает.

Поэтому ждём традиционно малорезультативный матч – с той результативностью, с которой обычно играет «Локомотив», то есть с тоталом не выше 6.5. А победит в нём заново смотивированный ЦСКА, причём далеко не факт, что у армейцев это получится в основное время. Пока же будем считать, что в третьем матче красно-синие взяли «рекламную паузу», дав возможность железнодорожникам побольше побегать и посильнее устать. А в четвёртой игре они своё возьмут. Ибо финал Западной конференции ЦСКА – СКА неизбежен», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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