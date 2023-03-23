Иран — Россия: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч 23 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Иран — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Долгожданный матч для все российских фанатов футбола – товарищеская игра нашей сборной с командой Ирана. Впрочем, разгрома от подопечных Карпина я не жду. Иран достаточно силён.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная России не смогла порадовать болельщиков в последних товарищеских матчах – весьма разочаровывающие 0:0 с Таджикистаном и с Узбекистаном. Впрочем, штаб Карпина на те встречи решил вызвать много молодых футболистов. Сейчас же у сборной будет более опытный состав.

Но не стоит недооценивать Иран. Команда не просто так принимала участие в чемпионате мира в Катаре. Там сборная даже смогла отобрать очки у Уэльса (2:0). Я видел игру команды Галенои – достаточно серьёзный соперник.

Если за Иран сыграют основные футболисты, конечно, России придётся очень непросто. Кроме того, что команда давно не участвовала в международных соревнованиях, она ещё и больше года не играла с сильным соперником, коим, конечно, Иран является.

Плюс несколько футболистов основы у команды Карпина не смогут принять участие в матче из-за травм. Так что я думаю, что противники не определят победителя», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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