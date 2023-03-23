Иран — Россия: по какому каналу будет прямая трансляция, во сколько начало, какой прогноз

В четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади» пройдёт товарищеский матч, в котором сборная Ирана на своём поле примет национальную команду России. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начало встречи намечено на 20:00 мск. Для сборной России этот матч станет первым в 2023 году. Российский футбол всё ещё остаётся под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА.

Букмекеры считают фаворитом этой встречи сборную Ирана: сделать ставку на успех хозяев поля можно за 2.25. Успех подопечных Валерия Карпина оценён коэффициентом 3.27. Ничья идёт за 3.30.

Эксперты не ожидают результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, тогда как тотал меньше 2.5 — за 1.68. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.92.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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