Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров прошло в Екатеринбурге

Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошло во Дворце спорта Екатеринбурга. Организаторами соревнований выступили БК «Фонбет» и Федерация дзюдо России.

В первенстве приняли участие 573 спортсмена из 59 регионов страны. Наибольшее представительство на турнире было у Свердловской области и Северо-Кавказского федерального округа – 103 и 84 дзюдоиста соответственно.

Соревнования проходили в нескольких весовых категориях. В общекомандном зачёте по федеральным округам у юношей победу одержали представители СКФО. У юниорок наибольшее количество медалей завоевали спортсменки из Уральского федерального округа.

1 марта 2023 года в рамках форума «Мы вместе. Спорт» генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о титульном спонсорстве всех российских соревнований по дзюдо.