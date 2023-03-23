Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров прошло в Екатеринбурге

Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошло во Дворце спорта Екатеринбурга. Организаторами соревнований выступили БК «Фонбет» и Федерация дзюдо России.
В первенстве приняли участие 573 спортсмена из 59 регионов страны. Наибольшее представительство на турнире было у Свердловской области и Северо-Кавказского федерального округа – 103 и 84 дзюдоиста соответственно.
Соревнования проходили в нескольких весовых категориях. В общекомандном зачёте по федеральным округам у юношей победу одержали представители СКФО. У юниорок наибольшее количество медалей завоевали спортсменки из Уральского федерального округа.
1 марта 2023 года в рамках форума «Мы вместе. Спорт» генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о титульном спонсорстве всех российских соревнований по дзюдо.
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