Швеция — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция — Бельгия в квалификации Евро-2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.95.

«В пригороде Стокгольма Сольне на «Френдс-Арене» сборная Швеции сыграет со сборной Бельгии. У бельгийцев новый тренер – Доменико Тедеско. И перезагрузка Бельгии сейчас необходима.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шведы в 2023 году уже успели сыграть пару товарищеских матчей. Это были встречи с Финляндией и Исландией. В обеих встречах Швеция выиграла – 2:1. Но Бельгия – это совсем другой коленкор. Бельгийцы в двух последних матчах ничего не забивали. На чемпионате мира они проиграли Марокко – 0:2, а потом был не день Ромелу Лукаку – 0:0 с Хорватией. Три-четыре железных момента тогда бельгийский форвард загубил.

Первая игра Доменико Тедеско. Как он играет, мы помним. Как он тренировал «РБ Лейпциг», мы помним. Это в основном игра в три центральных защитника. Опытные бельгийские защитники уже закончили свои выступления за национальную сборную. Такая у неё перезагрузочка и по поколению, и по составу. Как сыграет Бельгия против Швеции – это сложный вопрос, тем более шведы у себя дома всегда играют достаточно неплохо.

Голы в этом матче должны быть. Вариант «2-3 гола в матче» вполне подходящий для этой афиши. Коэффициент – 1.95. 1:1, 2:1, 2:0, 3:0 в ту или другую сторону – почему нет. Так что остановлюсь на этом комбо-варианте», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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