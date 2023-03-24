Швеция — Бельгия: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Швеция — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Сборная Швеции крайне плохо выступила в Лиге наций, заняв последнюю строчку в своём квартете и набрав всего четыре очка в шести турах. Однако в контрольных поединках шведы доказали, что это была случайность, и добыли четыре победы кряду, обыграв среди прочих крепкие команды Мексики и Алжира и пропустив всего два мяча за этот период. У сине-жёлтых есть очень неплохие перспективы в этой квалификации, и коллектив попытается стартовать с успешного результата против основного конкурента в борьбе за верхнюю итоговую позицию в таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бельгия откровенно разочаровала на мундиале в Катаре, не сумев с таким звёздным составом даже выйти из группы. Талантливое поколение бельгийской команды так и не удосужилось проявить себя достойно на всех без исключения международных соревнованиях, чего так ждали болельщики «красных дьяволов». Сборной постоянно чего-то не хватает в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы, хотя квалификацию она всегда проходит мощно и редко имеет сложности в раунде отбора.

На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на успех у обеих сторон. Шведы прилично уступают сопернику в классе и именах, но играют дома и организованы намного лучше, да и с дисциплиной в коллективе всё в полном порядке. У бельгийцев новый наставник, и они определённо попытаются добиться успеха в дебютном туре отбора, как и соперник. Я считаю, что стоит ждать активности от команд в передней линии с такими качественными игроками атаки, голов с обеих сторон и ничейного итога, учитывая всё вышеизложенное», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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