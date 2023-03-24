Франция — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024 в Париже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Нидерланды.

Ставка: победа Франции за 1.92.

«Франция и Нидерланды сыграют в первом туре отбора на Евро-2024. Сильная пара, две топовые сборные. Так что я жду интересной игры от команд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция, думаю, в представлении не нуждается. Чемпион мира 2018 года почти смог выиграть второе первенство подряд. В общем-то, особых вопросов к французам на ЧМ в Катаре не было, по делу проходили всех соперников и в финале уступили в равной борьбе аргентинцам.

Да, сейчас команду покинули её ветераны: вратарь Уго Льорис, нападающий Карим Бензема, защитник Рафаэль Варан. Но и без них состав команды Дешама остается очень сильным, чего только стоит Килиан Мбаппе.

А вот Нидерланды многими назывались довольно возрастной командой. Действительно, нынешнее поколение сборной нельзя охарактеризовать как молодое и подающее надежды. Недавно добавлял возраста «летучим голландцам» и её главный тренер — Луи ван Гал. Сейчас же оранжевыми руководит Рональд Куман.

Несмотря на возрастной состав, Нидерланды тоже показали сильный футбол на ЧМ-2022. Вполне могли бы пройти в полуфинал. Но всё-таки выбил команду будущий победитель турнира на стадии 1/4 финала — 2:3 с Аргентиной, которая позже обыграла и Францию в финале.

В общем, пара интересная. Обе команды находятся в хорошей форме, имеют сильных игроков в составе. Но я отдам тут предпочтение французам. Дело не только в титулах сборной последних лет. Команда Дешама будет играть дома. Так что в тяжёлой борьбе, возможно, с минимальным счётом, но выиграет Франция, я считаю», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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