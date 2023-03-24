Швеция — Бельгия: прогноз Тимура Журавеля на матч квалификации ЧЕ-2024

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Швеция — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 2.17.

«Мы не очень любим прогнозировать матчи сборных, так как они играют не очень часто, а матч Швеция – Бельгия вообще загадочный, поскольку шведы на чемпионате мира не были. Тем не менее они побеждали в последних товарищеских матчах, а Бельгия выдала провальный чемпионат мира. Попробуем разобраться в этой загадочности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бельгия убрала Роберто Мартинеса, с которым у игроков появился кризис общения. Вероятно, Мартинес себя в этом проекте израсходовал. Доменико Тедеско появился во главе сборной Бельгии. Вспомните, когда он куда-то приходит, то сразу даёт ощутимый результат, он умеет начинать работать. Мне кажется, что из этого обстоятельства и стоит исходить. У бельгийцев по-прежнему хорошая команда, класс игроков очень высокий, а мотивация после неудачного чемпионата мира запредельная. Тедеско сыграет вторым номером, попробуем выманить шведов на себя и организовать свои любимые контратаки.

Если Швеция привлекает в сборную 41-летнего Ибрагимовича, то этого вполне достаточно, чтобы мы не говорили об этой команде много хорошего. Мой прогноз – победа Бельгии или победа Бельгии через «верх», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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