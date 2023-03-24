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Швеция — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы

Швеция — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швеция — Бельгия в квалификации Евро-2024.

Ставка: Швеция не проиграет и ТМ 3.5 за 2.18.

«Швеция не попала на чемпионат мира в Катар, Бельгия там не сумела выйти из группы, многих всерьёз удивив. У бельгийцев поменялся тренер. Команду возглавил бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Честно говоря, очень удивился этому, но посмотрим, что у него получится. По сути, ему надо строить новую команду. Понятно, что есть люди, на которых можно положиться. Это Куртуа, Вертонген, Де Брёйне, Карраско, Лукаку, но надо привлекать свежие силы. Далеко на ветеранах не уедешь. В особенности защита требует новых лиц.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у шведов тренер остался. Интересно, что продолжают вызывать 41-летнего Ибрагимовича. Хотя всё-таки лидерами должны быть Кулушевски, Исак, Форсберг, Классон, Линделёф. Команда крепкая, и на своём поле она ничего не дарит. Поэтому я бы не назвал бельгийцев фаворитами. Вряд ли Тедеско за несколько дней сделал что-то такое, что мы увидим лучшую Бельгию. А упёртые шведы доставят ей проблемы — это точно.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Швеция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на то, что Швеция не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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