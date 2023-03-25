Армения — Турция: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Армения — Турция в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Очень принципиальная встреча. Все знают об отношениях между странами, тем не менее их не разводили при жеребьевке. Конечно, и те и другие будут гореть желанием победить. У Армении новый тренер – Петраков. Он раньше работал со сборной Украины. Посмотрим, какой футбол будет ставить здесь. Тикнизян вызван, он принял решение играть за сборную Армении. Есть и другие новички.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, горячая кавказская кровь взыграет. Армения понесется атаковать. Турция не любительница отсиживаться в обороне. К тому же у нее в составе есть очень классные мастера – Ундер, Чалханоглу. На пространстве они могут придумать очень много проблем для обороны Армении. Жду открытой игры, обилия моментов.

Поставлю на тотал больше 2,5 мяча. Не верится мне, что команды решат сыграть от обороны. Тактика здесь уступит эмоциям», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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