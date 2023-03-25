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Армения — Турция: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы

Армения — Турция: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Армения — Турция в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Очень принципиальная встреча. Все знают об отношениях между странами, тем не менее их не разводили при жеребьевке. Конечно, и те и другие будут гореть желанием победить. У Армении новый тренер – Петраков. Он раньше работал со сборной Украины. Посмотрим, какой футбол будет ставить здесь. Тикнизян вызван, он принял решение играть за сборную Армении. Есть и другие новички.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, горячая кавказская кровь взыграет. Армения понесется атаковать. Турция не любительница отсиживаться в обороне. К тому же у нее в составе есть очень классные мастера – Ундер, Чалханоглу. На пространстве они могут придумать очень много проблем для обороны Армении. Жду открытой игры, обилия моментов.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Армения
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поставлю на тотал больше 2,5 мяча. Не верится мне, что команды решат сыграть от обороны. Тактика здесь уступит эмоциям», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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