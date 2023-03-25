Хорватия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации Евро-2024 25 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Уэльс.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.90.

«Хорватия и Уэльс встретятся в рамках первого тура отбора на Евро-2024. Сыграют два соперника, которые участвовали в ЧМ-2022. Но предпочтение я тут всё-таки отдаю хозяевам поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Серия без выигрышей у подопечных Роба Пейджа идет ещё с июня прошлого года, когда валлийцы смогли выйти на ЧМ, обыграв в стыковых матчах Украину (1:0). С тех пор сборная провела восемь встреч, в шести из которых проиграла.

Хорватия выступает намного увереннее, что отразилось и на ЧМ-2022, на котором команда заняла третье место. В полуфинале хорватов остановили аргентинцы (0:3). Этот проигрыш стал для подопечных Златко Далича первым с лета. Тогда «пламенные» уступили Австрии в Лиге наций (0:3).

С тех пор сборная сыграла в 13 встречах, в которых не выиграла только четыре раза. Так что, несмотря на стареющих звёзд, коллектив всё ещё довольно сильный – в составе выступает «вечно молодой» Лука Модрич. А вот у Уэльса уже закончил карьеру его звёздный форвард Гарет Бэйл.

Я думаю, у Уэльса тут нет шансов, тем более без Бэйла. Хорватия – всё ещё одна из самых сильных сборных Европы. Так что валлийцев, которые ещё и будут играть на выезде, точно ждёт неудача», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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