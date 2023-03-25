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Беларусь — Швейцария: прогноз Егора Титова на игру отборочного турнира Евро-2024

Беларусь — Швейцария: прогноз Егора Титова на игру отборочного турнира Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Беларусь — Швейцария в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) за 1.63.

«Беларусь всё-таки допустили до участия в квалификации Евро-2024. Интересно посмотреть, что удастся показать нашим соседям. В последние годы просвета практически не было. Слабый футбол, плохие результаты. Честно говоря, не жду ничего особенного и сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швейцария, конечно, явный фаворит. Но очень уж большую фору брать не хочется, опасно. Посмотрел состав швейцарцев, там немало новых лиц, а некоторых привычных футболистов нет. Якин затеял перестройку, омоложение. Сейчас не будет Сеферовича, Шера. Несколько человек выбыли из-за травм – Шакири, Кобель, Эмболо. Но всё равно по уровню Швейцария гораздо выше. Всё-таки это участник плей-офф чемпионата мира, не нужно об этом забывать.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поставлю на победу Швейцарии с форой (-1,5). Ожидаю увидеть 2:0 или 3:1», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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