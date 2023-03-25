ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.63.

«Армейцы, проиграв третий матч серии в Ярославле, собрались с силами и выиграли очень важный поединок под номером «четыре», продемонстрировав хорошую игру, прежде всего, в обороне. А ведь этот компонент в последнее время стал у ЦСКА «хромать». Для «Локомотива» поражение в четверг практически перечеркнуло все надежды на возвращение серии в Ярославль.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА дома, при своих зрителях обязан решать вопрос выхода в финал конференции. Затягивать серию не в планах у Сергея Федорова и его дружины. Они прекрасно понимают, что соперник по решающей серии конференции уже ждет. Питерский СКА уложился в четыре матча в противостоянии с «Торпедо» и сейчас игроки команды с берегов Невы имеют возможность передохнуть, залечить травмы и хорошо подготовиться к третьему раунду.

Если ЦСКА проиграет пятый матч серии, серия может затянуться до седьмой игры и это никак не в интересах москвичей. Так что моя ставка на победу ЦСКА в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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