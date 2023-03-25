Хорватия – Уэльс: прогноз Егора Титова на отборочный матч чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Уэльс в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Хорватии и ТБ 1.5 за 2.00.
«Хорваты на двух подряд чемпионатах мира брали медали, это невероятно. А вот на европейских первенствах им везет гораздо меньше. Думаю, сейчас они будут особенно настроены, захотят снова пошуметь на крупном турнире, тем более Модрич в составе. Вообще, я посмотрел, практически никто у хорватов не ушел. Все лидеры на месте – Модрич, Ковачич, Брозович, Ливакович, Гвардиол, Перишич. Команда заточена на результат. Уверен, что больших проблем в этой группе у хорватов не возникнет.
Уэльс мы видели на чемпионате мира. И, прямо скажу, одно из самых слабых впечатлений оставила эта сборная. А сейчас еще и Бэйла не будет. Ребята там с характером собраны, но исполнителей практически не осталось. Думаю, золотая пора валлийцев осталась в прошлом. Сейчас им будет тяжело пробиваться на главные турниры.
Здесь поставлю на победу Хорватии и тотал больше 1,5 мяча. Со стандартной для себя истории начнут бронзовые призеры чемпионата мира. 2:0 – самый вероятный исход», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.28.
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