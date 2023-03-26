Россия — Ирак: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Ирак.
Ставка: победа России с форой (-1) за 1.90.
«Россия сыграет с Ираком в товарищеском матче. Первая домашняя игра нашей сборной с 2021 года. Думаю, свои болельщики воодушевят подопечных Карпина в противостоянии с не таким уж сильным соперником.
Сыграв вничью с Ираном несколько дней назад, россияне продлили свою серию без побед. До этого команда Валерия Карпина также не смогла обыграть Таджикистан и Узбекистан. Не могу сказать, что с иранцами наши футболисты точно наиграли на победу. Всё-таки противник много и опасно атаковал, больше пробил по воротам. Отлично со своей работой справился голкипер Сафонов.
Ирак же сейчас идёт на серии побед. Все последние матчи сборная провела в рамках Кубка Наций Персидского Залива. Но в соперниках у иракцев были достаточно слабые сборные – Оман, Катар, Йемен. Думаю, наша национальная команда превосходит по уровню все эти коллективы.
В общем, не думаю, что тут нас ждёт сюрприз. Всё говорит в пользу того, что команда Карпина должна выиграть. Ранее ей удалось не уступить участнику финального этапа ЧМ-2022, сейчас должно быть намного проще», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.97.
Карпин сообщил, что Селихов не сыграет с Ираком из-за болезни.
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