Россия — Ирак: прогноз Константина Генича на товарищескую игру

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Ирак.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.90.

«Ещё один матч российской сборной. На этот раз дома и с Ираком, а не Ираном.

Полтора года Россия не играла дома. В последний раз это было против Кипра в ноябре 2021 года, тогда Россия победила со счётом 6:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас есть и адвокаты Карпина, которые говорят, мол, нет мотивации, мало сыгранности. Сборная собирается очень редко, но есть же задача выиграть в конкретном матче. Глобально задач нет, но локально надо побеждать. В предыдущих трёх товарищеских матчах не было видно большого желания выиграть.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК Россия Не начался Ирак Кто победит в основное время? П1 X П2

Может быть, такое желание появится в матче с Ираком. Это 68-я команда в рейтинге, которая недавно выиграла Кубок Персидского залива. У Ирака новый тренер — Хесус Касас, но его имя вряд ли кому-то что-то скажет. Тем не менее, только он пришёл — и команда не проигрывает.

В общем, недооценивать этот Ирак ни в коем случае не стоит, но и переоценивать тоже не надо. Дома 68-ю команду рейтинга должны обыгрывать, тем более что за последние три матча [забит] всего один гол, и тот с пенальти.

На этот матч я бы рассмотрел вариант с победой России с форой (-1). Также можно рассмотреть вариант с победой России при ТБ 1.5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

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