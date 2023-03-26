Англия — Украина: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024 26 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Англия — Украина.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.84.
«Англия и Украина встретятся во 2-м туре квалификации на Евро-2024. Не думаю, что у жёлто-синих тут есть какие-то шансы. Тем более что англичане ещё и играют дома.
Англия не потеряла свой уровень после ЧМ-2022, что команда доказала в матче с Италией в 1-м туре отбора на Евро. У сборной уже подрастает новое звёздное поколение. Однако и опытные футболисты «трёх львов» находятся в отличной форме, что было доказано в игре с итальянцами – забили будущая звезда Деклан Райс и теперь лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Итог – 2:1.
Украина же несколько дней назад сыграла в товарищеском матче с молодёжкой «Брентфорда» и обыграла её – 2:0. Жёлто-синие тоже имеют в составе сильных игроков, некоторые из которых представляют топовые европейские команды. В прошлом году в групповом этапе Лиги наций сборная почти заняла первое место в квартете, на пару очков уступив Шотландии.
Эти соперники в последний раз встречались в четвертьфинале Евро-2020. Тогда уверенную победу забрали англичане – разгромили соперника со счётом 4:0. Конечно, такого же крупного счёта я тут не жду. Но предпочтение всё равно отдаю подопечным Саутгейта, которые всё ещё остаются голодными до побед после неудач на Евро и на ЧМ-2022», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.97.
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