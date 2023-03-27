Ирландия — Франция: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2024

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Ирландия – Франция.
Ставка: обе забьют за 2.16.
«Франция приезжает в Ирландию после феерической игры со сборной Нидерландов. Думаю, что будет весело, потому что сборная Ирландии на своем поле играет достаточно активно. Если вы не видели игру с Латвией, то многое пропустили – Ирландия победила 3:2.
Разумеется, Франция не попадет ни под какой каток, она должна набирать максимум очков в этой игре. В составе сборной Ирландии много молодых футболистов, которые будут при своей публике феерить. Обе забьют – эта ставка привлекает взгляд. Ирландцы выложатся в матче против статусного соперника», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 8.59.
Пиняев стал самым молодым футболистом, забившим гол за сборную России.
Ташуев: в матче со «Спартаком» будем играть в свой футбол.
В Бразильской конфедерации футбола подтвердили интерес к Анчелотти.
- 27 марта 2023
-
10:00
- 26 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 марта 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00