Ирландия — Франция: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2024

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Ирландия – Франция.

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Франция приезжает в Ирландию после феерической игры со сборной Нидерландов. Думаю, что будет весело, потому что сборная Ирландии на своем поле играет достаточно активно. Если вы не видели игру с Латвией, то многое пропустили – Ирландия победила 3:2.

Разумеется, Франция не попадет ни под какой каток, она должна набирать максимум очков в этой игре. В составе сборной Ирландии много молодых футболистов, которые будут при своей публике феерить. Обе забьют – эта ставка привлекает взгляд. Ирландцы выложатся в матче против статусного соперника», — сказал Казанский.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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