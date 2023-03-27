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«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.69.

«Железнодорожники очень грамотно отыграли пятый матч серии в Москве, добились важной для себя победы и продлили сезон себе и своим болельщикам. А вот армейцы так и не сумели взломать оборону команды Игоря Никитина. Да, может все ждали и овертайма, но игроки «Локомотива» сумели реализовать большинство в середине третьего периода.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игра в неравных составах может стать главным фактором в этом противостоянии и в шестой встрече. У «Локомотива» по-прежнему нет права на ошибку – нужно побеждать. Многое будет зависеть и от игры вратарей. Вообще, думаю, что победит та, команда, которая сумеет открыть счет.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не верю в то, что игра будет результативная. Поэтому поставил бы на тотал меньше 4,5 шайб. Причем первый период будет нерезультативным», — сказал Плющев.

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