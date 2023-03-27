Черногория — Сербия: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Евро-2024

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Черногория – Сербия.

Ставка: победа Сербии за 1.73.

На чемпионат мира в Катаре сборная Черногории не попала. Последние официальные матчи сборной были в 2022 году в Лиге Наций В, где они не показали хороший результат и заняли третье место в группе (две победы, ничья и три поражения).

Лучшие прогнозы на сегодня.

После Лиги Наций Черногория провела два товарищеских матча, где сыграла вничью со Словакией (2:2) и проиграла Словении (0:1). Но зато в первом туре квалификации на Евро черногорцы показали себя хорошо, одолели на выезде Болгарию (1:0), и оказались на втором месте в группе G. Голом отличился довольно забивной нападающий Никола Крстович, выступающий в Первой Лиге Словакии. Думаю, от него мы еще увидим голы в текущем розыгрыше квалификации. В целом, Черногория, конечно не команда топ-уровня, но им очень повезло с группой и шансы пройти дальше все-таки есть. Их главный соперник — это Сербия, с кем как раз и состоится предстоящий матч.

У Сербии как и у Черногории уже есть победа в первом туре, они одолели Литву (2:0), и сейчас возглавляют свою группу G. В отличии от соперника, сербы пробились на чемпионат мира, но к сожалению, не показали там хороших результатов, не одержав ни одной победы (два поражения и одна ничья — последнее место в группе). У сербов есть отличный шанс реабилитироваться перед своими болельщиками и попасть на Евро-2024. Группа G, скажем откровенно, очень удобная. А сербы в хорошей форме. Если не брать провальное выступление на ЧМ, в прошлом году они блестяще показали себя в Лиге Наций B, заняв первое место в группе. И уже в 2023 году обыграли сборную США (2:1) в товарищеском матче.

У Сербии очень хороший состав. Да, мы видим по первому матчу квалификации, что голами отличились игроки «Аякса» — Душан Тадич и «Ювентуса» — Душан Влахович. Я верю в сербов, и не только потому что они наши друзья на политической арене, а потому что они реально сильная команда. Сербы точно выйдут из группы и попадут на Евро, и в предстоящем матче, даже на выезде, с легкостью одолеют Черногорию.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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