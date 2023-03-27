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Ирландия — Франция: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2024

Ирландия — Франция: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч Ирландия – Франция в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.80.

«Продолжаем следить за отбором Евро-2024. Вторая сессия матчей. В группе B сборная Франции отправляется в гости к ирландцам. Команда Дидье Дешама сыграет на стадионе в Дублине. Мы видели, что французы обладают потрясающим подбором игроков. Несмотря на то, что закончили карьеру в сборной Варан, Льорис, Бензема, какие-то ещё изменения произошли, всё равно остаются Гризманн, Мбаппе, Коло Муани, центр поля потрясающий. Франция действительно выглядит очень мощно. Четыре забитых мяча в ворота сборной Нидерландов – лишнее тому подтверждение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ирландцы в первом туре не играли. Дома они максимально неуступчивы. Но мне кажется, что сборную Франции с Киллианом Мбаппе сдержать будет очень сложно. Плюс стандарты Гризманна считаются большим подспорьем для команды Дидье Дешама.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 2-й тур
27 марта 2023, понедельник. 21:45 МСК
Ирландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, Франция забьёт в этой встрече минимум два мяча и одержит победу через тотал больше 1.5 мяча. Коэффициент – 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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