Ирландия — Франция: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч Ирландия – Франция в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.80.
«Продолжаем следить за отбором Евро-2024. Вторая сессия матчей. В группе B сборная Франции отправляется в гости к ирландцам. Команда Дидье Дешама сыграет на стадионе в Дублине. Мы видели, что французы обладают потрясающим подбором игроков. Несмотря на то, что закончили карьеру в сборной Варан, Льорис, Бензема, какие-то ещё изменения произошли, всё равно остаются Гризманн, Мбаппе, Коло Муани, центр поля потрясающий. Франция действительно выглядит очень мощно. Четыре забитых мяча в ворота сборной Нидерландов – лишнее тому подтверждение.
Ирландцы в первом туре не играли. Дома они максимально неуступчивы. Но мне кажется, что сборную Франции с Киллианом Мбаппе сдержать будет очень сложно. Плюс стандарты Гризманна считаются большим подспорьем для команды Дидье Дешама.
Думаю, Франция забьёт в этой встрече минимум два мяча и одержит победу через тотал больше 1.5 мяча. Коэффициент – 1.80», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.59.
Пиняев стал самым молодым футболистом, забившим гол за сборную России.
Ташуев: в матче со «Спартаком» будем играть в свой футбол.
В Бразильской конфедерации футбола подтвердили интерес к Анчелотти.
- 27 марта 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00