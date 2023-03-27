Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Евро-2024 Венгрия – Болгария.

Ставка: победа Венгрии с форой (-1) за 1.83.

Сборная Венгрии только начинает свой путь в отборочном турнире. Тем не менее, команда Марко Росси на прошлой неделе без дела не сидела, проведя товарищеский матч с Эстонией (1:0). Игра получилась скучной, но результат отходил на второй план, так как была необходима лишь игровая практика. Сейчас венгры являются одними из фаворитов своей группы, что не удивительно после прошедшей Лиги наций.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хозяева попали в квартет к Германии, Англии и Италии, но не дрогнули, дважды проиграв только последним. Эти два поражения от итальянцев стали единственными в десяти последних встречах во всех турнирах. При этом Венгрия добилась шести побед и забивала в среднем почти два гола за игру. Она неплохо выступает и на домашнем стадионе, где в пяти матчах проиграла лишь той же Италии. Болгария, в свою очередь, в дебютной игре отбора не смогла ничего противопоставить равной по силе Черногории.

Гости не наиграли даже на один гол, но регулярно отбивались от опасных контратак соперника. Могли пропускать больше, однако пять сейвов вратаря помогли. На выезде у болгар в официальных турнирах всё плохо – за 16 матчей всего одна минимальная победа над Северной Македонией (1:0). И на сей раз им также будет сложно проявить себя. Рассмотрим победу хозяев с форой (-1) с коэффициентом 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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