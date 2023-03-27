Прогноз на матч отбора Евро-2024 Швеция — Азербайджан с коэффициентом 2.40

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Евро-2024 Швеция — Азербайджан.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.

Швеции необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в 1-м туре. Главный тренер команда Янне Андерссон отметил, что его подопечные в нападении не уступали Бельгии, но не смогли реализовать свои моменты. Отчасти это действительно так, но проблемы в обороне тоже нельзя не отметить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шведы проиграли заслуженно, однако отпускать конкурентов далеко по очкам не стоит – дома с Азербайджаном им необходима только победа. У гостей ужасные показатели на выезде – в десяти последних матчах азербайджанцы выиграли всего раз. При этом у них в пассиве на данном отрезке шесть поражений, в том числе от сборных уровня Люксембурга и Казахстана. Сейчас соперник более мастеровитый, с которым исторически у них не получалось совершенно ничего.

Швеция сейчас в полосе неудач, побед в официальных турнирах нет на протяжении шести матчей подряд, поэтому не ждём, что хозяева смогут выиграть крупно. На домашнем стадионе жёлто-синие не могут даже забить больше одного мяча пять встреч подряд. И всё же класс должен взять своё. Основной ставкой рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.40.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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