Прогноз на отборочный матч чемпионата Европы — 2024 Польша — Албания

Представляем вашему вниманию прогноз на матч квалификации Евро-2024 Польша — Албания.

Ставка: победа Польши с форой (-1.5) за 2.65.

Дебют Фернанду Сантуша у руля сборной Польши провалился быстрее, чем этого можно было ожидать. В матче с Чехией поляки уступали в счёте 0:2 уже к третьей минуте матча. Бывшему наставнику сборной Португалии не хватило оставшихся 90 с лишним минут, чтобы как-то выправить положение, хотя всё это время гости и владели инициативой, но пропустили ещё однажды. Гол престижа был забит на 87-й минуте, и его автором стал резервист Дамиан Шиманьски, проводивший свой 10-й матч за сборную.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Роберт Левандовски с учётом матчей «Барселоны» не забивает четыре игры подряд. Последний раз подобная серия у лидера сборной Польши была в октябре 2018 года. Матч с Албанией – отличная возможность выправить положение.

Победа над сборной Армении в 1-м туре стала для Албании первой за 11 игр. Однако стоит учесть форму армянской сборной, пропустившей 19 голов за предыдущие шесть игр. Сама сборная Албании до этого матча забила восемь голов в предыдущих 13 играх. Положение усугубляет травма одной из главных надежд нового поколения албанской сборной – нападающий «Челси» Армандо Броя не сыграет в предстоящей встрече.

Новый тренерский штаб сборной Польши сделает выводы после провала в Чехии. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет зашкаливать не только у Роберта Левандовского. Поставим на победу хозяев с разницей минимум в два мяча за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 8.59.

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