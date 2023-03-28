Турция — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Хорватия в квалификации Евро-2024.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.
«Сборная Турции провела эмоциональный матч с Арменией. Сумели отыграться и вырвать победу, но игра была абсолютно равной. У Армении хороших подходов было не меньше. Хорваты подарили ничью Уэльсу на последних минутах домашней встречи – 1:1. И они сейчас будут полны желания выиграть. Всё-таки начинать отбор с двух матчей подряд без побед – это не самая лучшая история.
У хорватов опытная команда, очень прагматичная. Но, думаю, здесь всё больше будет зависеть от того, что покажут турки. Они при поддержке трибун будут стараться действовать смело и агрессивно. Это команда, которая любит атаковать, прессинговать, при этом к её обороне есть немало вопросов. Сзади порядка точно не будет.
Так что в этом матче я бы брал «тотал больше 2.5 мяча». От результата отталкиваться не стоит, на три результата игра. А голы будут. Где-то турки ошибутся и их накажут, где-то они соперника накроют, есть опаснейшие стандарты Чалханоглу. Жду забитых мячей», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
Погребняк: у «Спартака» нет шансов побороться с «Зенитом» в РПЛ.
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