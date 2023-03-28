Германия — Бельгия: прогноз Алексея Гасилина на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на товарищеский матч Германия — Бельгия.
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.34.
«Нас ждёт встреча двух сильных европейских сборных. Начну с хозяев, они пару дней назад проводили товарищеский матч с командой из Перу. Очень лёгкая игра для немцев, владели преимуществом и уже к середине первого тайма забили дважды. Удалось отличиться Фюллькругу. В целом он проводит хороший сезон за «Вердер», и его место в старте вполне объяснимо, но даже при полном доминировании команды очень слабо сыграл Вернер, которого потом заменил Гнабри. Он выглядел лучше, думаю, именно Гнабри начнёт матч в основе. Если говорить в целом про команду Германии, то очень не понравилось, как они стали играть во втором тайме. По ощущениям, как будто бросили играть. В первом тайме я ещё разглядывал бундестим, но во втором — очень посредственная игра. Да, и замены не усилили игру, кроме Гнабри.
Уверен, что с такой игрой, как во втором тайме, у немцев будут проблемы с Бельгией, ведь бельгийцы начали свой отбор к Евро очень добротно, обыграв шведов в гостях со счётом 3:0. В атаке играли уверенно и создавали много моментов. Конечно, выделю Лукаку, который оформил хет-трик. Такого форварда им и не хватало на чемпионате мира. Бельгия для меня уже была списана после ЧМ, но этот матч с сильной сборной Швеции мне очень понравился. Команда и в защите, и в атаке была хороша. Да и до сих пор состав у бельгийцев очень крепкий.
Так как это товарищеский матч, возможны эксперименты, но я жду атакующий и зрелищный футбол от этих двух сборных. Мастера в двух командах собраны приличные. Им нужно доказывать, что они в порядке, ведь две дружины провалили ЧМ. Моя ставка — обе забьют и тотал матча больше 2.5 гола», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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