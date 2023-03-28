Шотландия — Испания: прогноз Егора Титова на игру отбора Евро-2024 28 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Шотландия — Испания в квалификации Евро-2024.

Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 1.50.

«Шотландия в последние годы на подъёме. В какой-то момент её называли слабейшей из британских сборных, но сейчас это точно не так. Претендовали на выход на чемпионат мира, но там уступили в стыке Украине. Зато потом взяли реванш у тех же украинцев в Лиге наций. Этот отбор шотландцы начали уверенно: дома была обыграна сборная Кипра – 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испанцы с таким же счётом победили Норвегию. Но первый тайм выдался непростым. У скандинавов был убойнейший момент, но спас Кепа, было ещё несколько хороших подходов. Только в концовке встречи Испания сумела обезопасить себя. Легко не было.

Понятно, что испанцы почти в любом матче фавориты. Подбор игроков у них замечательный, исполнители есть на все позиции. Но только что сменился тренер, нужно будет привыкнуть к его требованиям. Пока есть слабости у этой испанской команды.

Шотландцы, конечно же, будут опасаться испанцев. Раскрываться не станут, постараются грамотно использовать стандарты и контратаки. Поэтому я много голов не жду, и Испания не проиграет в этой встрече. Даже если пропустит, то найдёт пути, чтобы сравнять счёт, на скамейке очень много вариантов для усиления. А если Испания поведёт, то сумеет проконтролировать мяч. Моя ставка – «Испания не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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