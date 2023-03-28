Шотландия — Испания: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1) за 2.16.

«Шотландия сыграет с Испанией в рамках 2-го тура квалификации Евро-2024. Думаю, даже несмотря на домашнюю арену, у хозяев поля тут почти нет шансов на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды выиграли в 1-м туре отбора на Евро, причём с одинаковым счётом 3:0. Шотландия обыграла Кипр, а Испания – Норвегию. Пока что в группе противники делят первое место.

Подопечные Стива Кларка выступали нестабильно в последних матчах. До встречи с Кипром команда проводила игры прошлой осенью. Тогда шотландцы сыграли вничью с Украиной в заключительном туре группового этапа Лиги наций (0:0), а также уступили Турции в товарищеском противостоянии (1:2).

А вот Испания последние матчи до отбора на Евро-2024 проводила на другом крупном международном турнире – на ЧМ-2022. Там «Красная фурия» еле вышла из группы, не сумев обыграть Японию (1:2) и Германию (1:1). Но уже в 1/8 финала подопечных Луиса Энрике остановил будущий полуфиналист – Марокко (0:1). По итогу у команды сменился главный тренер. Теперь Испанией руководит Луис де ла Фуэнте.

Думаю, испанцы не позволят себе терпеть неудачи в этой квалификации Евро-2024. Сборная давно не добивалась успехов на международной арене. А состав у «Красной фурии» достаточно звёздный, много молодых талантов. Так что я не верю в то, что Шотландия тут сможет набрать очки», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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