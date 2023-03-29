ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.68.

«У ЦСКА будет второй раз подряд седьмой матч. С одной стороны, ничего хорошего в этом нет. С таким игровым графиком питерцы в финале конференции должны брать москвичей голыми руками – усталость-то идёт нарастающим итогом. С другой — как рассказывал, например, Андрей Коваленко, где-то с четвёртого-пятого матча первой серии приходит своеобразное отупение, когда уже всё равно, куда ехать, с кем играть, а результат завершившегося матча, независимо от его интриги и напряжения, смывается в душе после игры. И в таком состоянии можно играть практически вечно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не знаю, заслужил ли «Локомотив» выхода в финал своим терпением, поскольку это у железнодорожников едва ли не единственное качество, позволившее им пройти в плей-офф так далеко. На пользу нашему и мировому хоккею выход в финал «Локомотива» точно не пойдёт, нет у них никакой вариабельности, но из имеющегося человеческого материала Игорь Никитин выжимает максимум и даже ещё чуть-чуть.

Я все-таки ратую за развитие нашего хоккея, а не за вариант «сам не ам и тебе не дам», который нам вторую серию подряд демонстрируют ярославцы. Поэтому моя душа и моя сердце в седьмом матче будут на стороне армейцев. Которые сейчас хоть и играют не шибко веселее, но, как говорится, «не корысти ради». А потому, что по-другому обыграть Ярославль практически невозможно. Поэтому снова предположу весьма малорезультативный матч с тоталом ниже 5.5. Но в финал выйдет ЦСКА.

Должны же мы вволю наплеваться, созерцая в …надцатый раз финал Запада ЦСКА – СКА», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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