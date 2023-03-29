«Колорадо» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Миннесота».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.77.

В минувший игровой день «Колорадо» победил в гостях «Анахайм» (5:1). Эта победа стала для «лавин» девятой в десяти последних матчах. Шесть из этих побед были одержаны в основное время, а пять – с разницей минимум в две шайбы. Единственной командой, которая смогла огорчить «Колорадо» на этом временном отрезке, стал «Питтсбург».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Одну из шайб в матче с «Анахаймом» забросил Валерий Ничушкин. Российский нападающий набирает очки в семи матчах подряд. Всего на счету Ничушкина 43 (16+27) очка в 44 матчах. Напомним, часть регулярного чемпионата форвард пропустил из-за травмы.

Предстоящая встреча очень важна для «Колорадо», ведь предстоит сыграть с лидером Центрального дивизиона, от которого «Эвеланш» отстают на одно очко. «Миннесота» набрала отличный ход – семь побед в десяти матчах. В основное время «Миннесота» проиграла лишь однажды за последние 20 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Травма лучшего бомбардира «Уайлд» Кирилла Капризова, который пропустил уже девять матчей, не только не снизила результативность «Миннесоты», а даже наоборот. Лишь в одном из пяти последних матчей «дикари» забросили менее трёх шайб. При этом в трёх из четырёх последних матчей «Миннесота» пропустила лишь по одной шайбе.

«Миннесота» проиграла «Колорадо» оба матча в текущем сезоне, а также пять из шести последних матчей в Денвере. Три из четырёх последних гостевых матчей «Миннесота» проиграла «Колорадо» с разницей минимум в три шайбы. Однако сейчас разница между соперниками не столь велика, и нас ждёт упорный матч с высокой значимостью результата. Поставить на победу хозяев с разницей в одну шайбу можно с коэффициентом 8.50.

Рекомендуем также поставить на тотал больше 5.5 шайбы. «Колорадо», как и «Миннесота», в последнее время забрасывает немало шайб – в пяти из семи недавних матчей «Эвеланш» отличались минимум пять раз. Поэтому нас ждёт увлекательный хоккей.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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