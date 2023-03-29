«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ с коэффициентом 2.56

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 2.56.

«Вашингтон» перед матчем с «Айлендерс» получил на два дня отдыха больше, чем обычно. Это было весьма кстати – игра с «Питтсбургом» (3:4) вышла эмоциональной и энергозатратной. «Вашингтон» отыгрался со счёта 0:3, но на последних минутах встречи пропустил от Евгения Малкина. Это поражение стало четвёртым за пять последних матчей для «Кэпиталз», а учитывая, что «Питтсбург» является прямым конкурентом за место в плей-офф, шансы на продолжение сезона у «Вашингтона» стали ещё меньше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Одну из шайб в матче с «Питтсбургом» забросил Александр Овечкин. Российский нападающий отмечается голами в четвёртом матче подряд. За последние шесть игр Овечкин забросил шесть шайб. Шансы выбить 50 голов в сезоне ещё остаются. Пока у лучшего снайпера «Вашингтона» 42 шайбы и 30 результативных передач в 68 играх сезона. Осталось сыграть восемь матчей.

Чем ближе конец сезона, тем более смело играет «Вашингтон». Матчи с участием столичной команды стали весьма результативными – за последние восемь игр зрители увидели 63 шайбы в основное время. Поставить на тотал больше 7.5 шайбы можно с коэффициентом 3.60.

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Айлендерс» в борьбе за плей-офф чувствуют себя куда увереннее. Ньюйоркцы обыграли дома «Нью-Джерси» (5:1), и эта победа стала для них четвёртой за шесть матчей, но всего первой за три последние игры. Второй звездой встречи стал Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 30 бросков из 31 и одержал тем самым седьмую победу в девяти последних играх.

«Вашингтон» находится не в такой хорошей форме, как «Айлендерс», но в этом сезоне «столичные» уже дважды обыгрывали «островитян». Шансы на плей-офф практически потеряны, и это позволяет хозяевам площадки сыграть раскрепощённее. Поставим на победу «Вашингтона» в основное время.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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