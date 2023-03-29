Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 2.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ТМ 3.5 за 2.35.

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина постоянно находит проблемы. Уже вторую серию подряд команда Сергея Фёдорова затягивает до финального седьмого матча, лишаясь права на ошибку. Впрочем, это право было у чемпиона ранее и он воспользовался им в полной мере. Армейцы позволили «Локомотиву» не просто отыграться со счёта 1:3, но и дали навязать себе неудобный стиль игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Перебросали соперника вдвое, забив при этом всего одну шайбу. Стоит отдать должное команде Игоря Никитина, который пока не изменяет себе, продолжая ставить на грамотное взаимодействие на своей половине площадки. В этом плей-офф железнодорожники всего два раза ввязались в открытую игру с большим количеством голов, но в восьми из 11 матчей не было заброшено более четырёх шайб.

Ярославцы понимают, как им следует действовать, поэтому отходить от привычного плана не станут. ЦСКА будет сложно забить много, и едва ли общий тотал превысит четыре гола. Основной ставкой возьмём тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.35.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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