Прогноз на игру НХЛ «Торонто» — «Флорида» с коэффициентом 2.07

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Флорида».

Ставка: победа «Торонто» за 2.07.

«Торонто» снова не блещет стабильной игрой. Канадский клуб не позволяет себе длительных провалов, однако на каждую рядовую победу находятся поражения – как было недавно с «Айлендерс» (2:7) и «Каролиной» (3:5). Впрочем, сейчас хозяева демонстрируют в целом неплохие результаты – у них четыре победы в шести предыдущих встречах. В каждом из этих матчей «Торонто» забрасывал не менее трёх шайб в ворота соперников разного уровня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом нельзя не отметить, что завершается выездная серия канадцев, которая длилась пять игр. На домашнем льду у них лишь одно поражение в основное время на отрезке семи последних матчей. «Флорида», в свою очередь, угодила в серьёзную полосу неудач. Гости проиграли в четырёх предыдущих матчах – не только «Торонто» (2:6) и «Рейнджерс», претендующих не высокие места, но и аутсайдерам — «Филадельфии» и «Оттаве».

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Что важно, «пантеры» совершенно разучились играть в обороне, Сергей Бобровский регулярно совершает от 20 сейвов, но справиться один не может. За данный период они в среднем пропускали больше пяти шайб за игру. «Флорида» отдаляется от зоны плей-офф и отставание будет только расти. Возьмём победу «Торонто» с коэффициентом 2.07.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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