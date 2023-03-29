Прогноз на игру НХЛ «Торонто» — «Флорида» с коэффициентом 2.07

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Флорида».
Ставка: победа «Торонто» за 2.07.
«Торонто» снова не блещет стабильной игрой. Канадский клуб не позволяет себе длительных провалов, однако на каждую рядовую победу находятся поражения – как было недавно с «Айлендерс» (2:7) и «Каролиной» (3:5). Впрочем, сейчас хозяева демонстрируют в целом неплохие результаты – у них четыре победы в шести предыдущих встречах. В каждом из этих матчей «Торонто» забрасывал не менее трёх шайб в ворота соперников разного уровня.
При этом нельзя не отметить, что завершается выездная серия канадцев, которая длилась пять игр. На домашнем льду у них лишь одно поражение в основное время на отрезке семи последних матчей. «Флорида», в свою очередь, угодила в серьёзную полосу неудач. Гости проиграли в четырёх предыдущих матчах – не только «Торонто» (2:6) и «Рейнджерс», претендующих не высокие места, но и аутсайдерам — «Филадельфии» и «Оттаве».
Что важно, «пантеры» совершенно разучились играть в обороне, Сергей Бобровский регулярно совершает от 20 сейвов, но справиться один не может. За данный период они в среднем пропускали больше пяти шайб за игру. «Флорида» отдаляется от зоны плей-офф и отставание будет только расти. Возьмём победу «Торонто» с коэффициентом 2.07.
Экспресс с коэффициентом 5.90.
ЦСКА может вернуть вратаря Федотова после завершения его службы в армии.
Помощник Ларионова возглавит «Северсталь».
Кошечкин завершил карьеру, установив уникальный рекорд в КХЛ.
- 29 марта 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00