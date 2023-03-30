Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций

Вчера в Кубке Гагарина определился последний полуфиналист. Им стал ЦСКА, в седьмом матче обыгравший «Локомотив». Армейцы в финале Запада сыграют с питерским СКА, а на Востоке финалиста определят «Ак Барс» и «Авангард».
Букмекеры назвали фаворита. По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у СКА, поставить на команду Романа Ротенберга можно с коэффициентом 2.50. Шансы казанского «Ак Барса» оценили цифрой 3.50.
Вероятность успеха ЦСКА букмекеры оценили котировкой 4.50, а на омский «Авангард» дают 6.00.
Полуфиналы Кубка Гагарина стартуют 1 апреля (на Востоке) и 2 апреля (на Западе).
Экспресс с коэффициентом 7.15.
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