Хачанов — Серундоло: эксперты назвали фаворита четвертьфинала «Мастерса» в Майами

30 марта в Майами (США) пройдут матчи 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Карен Хачанов встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Матч можно будет увидеть по подписке на платформе Eurosport Player.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Хачанова. Победа 26-летнего россиянина оценивается букмекерами с коэффициентом 1.38. Успех 24-летнего аргентинца идёт за 3.09.

Победа Карена с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.90. Фора (+3.5) на Серундоло оценивается точно таким же кэфом 1.90. Общий тотал меньше 22 геймов оценён в 1.92, а тотал больше 22 — в 1.86.

В полуфинале победитель этого матча сразится с сильнейшим в паре Даниил Медведев (Россия) — Кристофер Юбенкс (США). Хачанов сейчас — 16-я ракетка мира, а Серундоло расположился на 31-м месте в рейтинге ATP. Ранее теннисисты встречались друг с другом на турнирах ATP всего один раз — в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году победу одержал россиянин.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Уимблдон готов допустить россиян. Но на каких условиях?

Медведев возглавит Чемпионскую гонку ATP, если выйдет в финал в Майами.

Ольховский: Медведев должен дойти до финала «Мастерса» в Майами.