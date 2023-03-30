Прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье» с коэффициентом 2.55

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье».

Ставка: «Монпелье» не проиграет за 2.55.

«Марсель» многих своих игроков делегировал в сборные, а потому рассматривать перерыв на матчи сборных как возможность отдохнуть и восстановить силы не стоит. «Монпелье» в этом плане повезло куда больше, в команде Тер-Закаряна сборников гораздо меньше, но и ей этот перерыв был не нужен. Гости набрали отличную форму, и почти две недели перерыва для них не к месту.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних матчах «Монпелье» смотрелся очень достойно и практически обезопасил себя от вылета. Пять побед в шести матчах, 13 забитых мячей и всего два пропущенных. Гости в последние годы не могли похвастаться надёжной обороной, и такой результат от них просто удивителен. «Марсель» перед перерывом хоть и одержал важную победу, но по игре он выглядел не лучшим образом.

Франция - Лига 1. 29-й тур 31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК Марсель Марсель Не начался Монпелье Монпелье Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока лидеры провансальцев будут перестраиваться со сборной на клуб, «Монпелье» имеет хороший шанс отобрать очки у фаворита. Гостей тут явно недооценивают, за счёт дисциплины и хорошей игры в обороне они создадут «Марселю» массу проблем. Предлагаем поставить на непроигрыш «Монпелье» с коэффициентом 2.55.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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