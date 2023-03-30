Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна» 31 марта

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Мальорка» — «Осасуна».

Ставка: ТМ 1.5 за 2.15.

Четыре матча не может победить «Мальорка». Подопечные Хавьера Агирре проиграли три встречи (одна ничья). Перестало получаться у «островитян» позиционное нападение. Они и раньше не блистали результативностью, но компенсировали этот недостаток крепкой обороной. Всего два мяча забили за четыре встречи футболисты «Мальорки».

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Схожие проблемы испытывает и «Осасуна». Три матча без побед и без забитых мячей. Несмотря на плохие результаты, гости находятся на девятой строчке турнирной таблицы. От зоны еврокубков их отделяет семь очков, но ликвидировать этот дефицит будет очень сложно. Команда сталкивается с большими проблемами при создании опасных моментов. Тем не менее на выезде «Осасуне» играть удобно — они отдают инициативу сопернику и ждут ошибку, чтобы провести разящую контратаку. 4 матча из 13 гостевых проиграли футболисты «Осасуны» в текущем розыгрыше Примеры.

От футболистов «Мальорки» и «Осасуны» не нужно ждать яркого матча. Они забивают по большим праздникам — в среднем меньше одного мяча за игру. Только в 5 из 13 домашних встреч «островитян» болельщики увидели более одного гола. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.15.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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