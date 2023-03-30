Прогноз на матч Чемпионшипа «Бёрнли» — «Сандерленд» 31 марта

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Бёрнли» — «Сандерленд».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Бёрнли» уходил на перерыв после разгрома от «Ман Сити» в Кубке Англии. У «кларетовых» больше не осталось турниров, кроме Чемпионшипа, где они лидируют с отрывом в 13 очков от второго места. Впереди ещё девять туров, но растерять такое преимущество очень сложно. Венсан Компани должен без особых проблем выводить свою команду в АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Сандерленда» ситуация ощутимо хуже, кадровые проблемы выбили из колеи команду Тони Моубрея и сбросили её аж на 11-ю строчку. Семь очков отставания от топ-6 это не так уж много, но отыграть их будет сложно. Тем более что «чёрные коты» растеряли форму и побеждают сейчас очень редко. «Сандерленд» практически в каждом матче создаёт проблемы сопернику, не отпускает никого без забитого мяча, но очков набирает мало.

«Бёрнли» может сам себе создать проблемы в этом матче, заранее расслабившись. А недооценивать соперника не стоит, «Сандерленд» умеет очень хорошо подстраиваться и пользоваться ошибками других команд. Фаворит здесь слишком сильно переоценён, а обмен голами весьма вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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