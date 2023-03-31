Медведев — Хачанов: эксперты назвали фаворита полуфинала «Мастерса» в Майами

31 марта в Майами (США) пройдут матчи 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в мужском одиночном разряде. Один из полуфиналов будет российским: Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Матч можно будет увидеть по подписке на платформе Eurosport Player.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Медведева. Его победа оценивается букмекерами коэффициентом 1.21. Успех Хачанова идёт за 4.40.

Победа Даниила с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.52. Фора (+3.5) на Хачанова оценивается коэффициентом 2.35. Общий тотал меньше 21.5 гейма оценён в 1.87, а тотал больше 21.5 — в 1.93.

В решающем матче победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Хачанов: я должен посмотреть матч Алькараса против Медведева.

Хачанов вернётся в топ-10 рейтинга ATP, если победит Медведева.

Даниил Медведев — Карен Хачанов: игра будет долгой.