Медведев — Хачанов: эксперты назвали фаворита полуфинала «Мастерса» в Майами

31 марта в Майами (США) пройдут матчи 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в мужском одиночном разряде. Один из полуфиналов будет российским: Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Матч можно будет увидеть по подписке на платформе Eurosport Player.
Букмекеры считают фаворитом Медведева. Его победа оценивается букмекерами коэффициентом 1.21. Успех Хачанова идёт за 4.40.
Победа Даниила с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.52. Фора (+3.5) на Хачанова оценивается коэффициентом 2.35. Общий тотал меньше 21.5 гейма оценён в 1.87, а тотал больше 21.5 — в 1.93.
В решающем матче победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
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Экспресс с коэффициентом 7.15.
Хачанов: я должен посмотреть матч Алькараса против Медведева.
Хачанов вернётся в топ-10 рейтинга ATP, если победит Медведева.
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